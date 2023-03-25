Мир 25 марта 2023, 03:44 Власти США обвинили россиянина в шпионаже и мошенничестве Минюст США предъявил обвинения гражданину России Черкасову в шпионаже и мошенничестве

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Власти Соединенных Штатов предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, включающее банковские и визовые махинации. Об этом министерство юстиций заявило на своем сайте.

Сергея Черкасова в Вашингтоне считают российским разведчиком, который работал в США «агентом иностранной державы» под бразильским псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра.

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«Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году на территории Бразилии под именем Феррейра. В 2018 году он переехал в США. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве», — пояснили в ведомстве.

Министерство юстиций заявило, что в 2020 году россиянин покинул Вашингтон, но продолжал использовать свои связи для поучения информации о внешней американской политике, а впоследствии передавал ее в Москву.

Минюст добавил, что Черкасов пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, но получил отказ и вернулся в Бразилию, где был арестован за мошенничество под псевдонимом Феррейра.

Ранее агентство внутренней безопасности Польши заявило о ликвидации группы «российских шпионов». В ходе операции были задержаны шестеро иностранцев, которых обвиняли в работе на российские спецслужбы.