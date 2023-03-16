Мир 16 марта 2023, 03:15 Польша заявила о ликвидации сети «российских шпионов» RMF FM: спецслужбы Польши ликвидировали готовившую диверсии «российскую шпионскую сеть» РИА «Новости»

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Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) провело операцию по ликвидации «российской шпионской сети». Об этом сообщила радиостанция RMF.FM.

Согласно ее данным, под задержание попали шесть иностранцев, которые якобы работали на российские спецслужбы. Местоположение подозреваемых вычислили после обнаружения на важных железнодорожных маршрутах и узлах скрытых камер, которые снимали происходящее и публиковали кадры в Сети.

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Таким образом, спецслужбы Польши обнаружили десятки скрытых камер. В основном они были установлены в Подкарпатском воеводстве. А также в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом, который является основным пунктом перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины. После этого сотрудников спецслужб и полиции Польши привели в состояние повышенной готовности.

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Ранее агентство разведки и безопасности Словении вычислило двух иностранцев, которые могут заниматься шпионажем в пользу России. Их задержали. Если факт шпионажа будет доказан, то двух иностранных граждан могут посадить в тюрьму на восемь лет.