Власти США допустили, что должность посла в России будет долго вакантной | 360°

Мир 07 сентября 2022, 03:13 Поделиться Telegram

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Viber Власти США допустили, что должность посла в России будет долго вакантной Foreign Policy: в США допустили, что место посла в РФ будет вакантным несколько месяцев РИА «Новости»

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Место посла США в России может пустовать «в течение месяцев или дольше». Такую вероятность допустили влиятельные американские политики. Причина этого — неудовлетворительные отношения между двумя странами, сообщило издание Foreign Policy.

Такое мнение высказали бывшие и действующие представители американской администрации. Они напомнили изданию, что помимо выдвижения кандидатуры президентом США и утверждения со стороны сената, потребуется получение агремана с российской стороны.

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«При этом действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана новому американскому послу в России», — говорится в публикации издания.

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Посол США в России Джон Салливан ушел со своей должности4 сентября в рамках дипломатической ротации. Завершение его работы было запланировано, сообщили в администрации США. Он занимал этот пост с 5 февраля 2020 года. Салливан заявил, что решил покинуть пост из-за смерти жены от рака.

До прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

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