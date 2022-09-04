Мир 04 сентября 2022, 22:58 Поделиться Telegram

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Viber Названа причина ухода Салливана с должности посла США в России WP: посол США в России Салливан ушел с должности в рамках дипломатической ротации РИА «Новости»

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Посол США в России Джон Салливан ушел со своей должности в рамках дипломатической ротации. Завершение его работы было запланировано, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе.

«Отъезд посла Салливана запланирован и является частью обычной дипломатической ротации. Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена», — заявил собеседник газеты.

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Ранее об уходе Салливана со своего поста написало представительство США в России. В сообщении подчеркнули, что американец посвятил государственной службе 40 лет. После возвращения домой он планирует полностью завершить карьеру. Исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет Элизабет Руд.

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Салливан стал американским послом в России в декабре 2019 года. Его предшественником был Джон Хантсман, проработавший в Москве с октября 2017. До своего назначения Салливан работал заместителем госсекретаря США.

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