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    06 апреля 2021, 03:45

    СМИ: КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

    Кирилл Фролов

    Северная Корея не примет участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом этого года. Так страна хочет защитить своих спортсменов от заражения коронавирусом, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

    СМИ: КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

    Решение приняли на заседании Национального олимпийского комитета КНДР. Мероприятие прошло в Пхеньяне еще 25 марта.

    В пресс-релизе по итогам заседания говорится, что Корейская Народно-Демократическая Республика решила не участвовать в XXXII Олимпийских играх, чтобы защитить своих спортсменов «от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом».

    КНДР регулярно участвует в летних Олимпиадах, зимние Игры республика периодически пропускает. На зимних Олимпийских играх в 2018 году Северная и Южная Кореи собрали объединенную женскую сборную по хоккею. Команда выступала под флагом Корейского полуострова.

    Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Игры впервые в истории перенесли на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

    Российские спортсмены вновь будут выступать под нейтральным флагом.