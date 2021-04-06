СМИ: КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Северная Корея не примет участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом этого года. Так страна хочет защитить своих спортсменов от заражения коронавирусом, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

Решение приняли на заседании Национального олимпийского комитета КНДР. Мероприятие прошло в Пхеньяне еще 25 марта.

В пресс-релизе по итогам заседания говорится, что Корейская Народно-Демократическая Республика решила не участвовать в XXXII Олимпийских играх, чтобы защитить своих спортсменов «от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом».

КНДР регулярно участвует в летних Олимпиадах, зимние Игры республика периодически пропускает. На зимних Олимпийских играх в 2018 году Северная и Южная Кореи собрали объединенную женскую сборную по хоккею. Команда выступала под флагом Корейского полуострова.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Игры впервые в истории перенесли на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Российские спортсмены вновь будут выступать под нейтральным флагом.