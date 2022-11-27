Мир 27 ноября 2022, 01:20 Власти Псковской области рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу Губернатор Ведерников: дроны НАТО пытались нарушить границу с Псковской областью РИА «Новости»

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Беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь российскую границу в районе Псковской области. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил на Псковском международном медиафоруме. Видео выступления он опубликовал в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что область граничит с тремя странами, две из которых состоят в Североатлантическом альянсе. Ведерников отметил, что Псковская область много раз испытывала на себе «добрососедство», несмотря на заверения блока о желании мирно сосуществовать с Россией.

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«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это было еще до начала специальной операции», — сказал он.

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Губернатор также назвал пустыми заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии. Также его беспокоит целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям Псковской области.

Беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk USAF несколько раз пролетел над Черным морем, около южного побережья Крыма. Дрон не нарушал воздушные границы России.