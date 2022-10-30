Беспилотник США заметили у южного берега Крыма | 360°

Мир

30 октября 2022, 16:53

Беспилотник США заметили у южного берега Крыма

Flight Radar: беспилотник-разведчик США совершил несколько кругов в районе Крыма

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Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk USAF совершил несколько пролетов над Черным морем около южного побережья Крыма. Нарушений воздушных границ России дрон не допускал. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Flightradar24
Flightradar24

Беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия, а после через территорию Греции и Болгарии добрался до Черного моря.

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Ранее СМИ сообщали, что американские дроны-разведчики появились в этом районе в ночь на минувшую субботу, 29 октября, после чего произошла атака украинских воздушных и подводных дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

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