Беспилотник США заметили у южного берега Крыма | 360°

Мир 30 октября 2022, 16:53 Беспилотник США заметили у южного берега Крыма Flight Radar: беспилотник-разведчик США совершил несколько кругов в районе Крыма Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk USAF совершил несколько пролетов над Черным морем около южного побережья Крыма. Нарушений воздушных границ России дрон не допускал. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar.

Flightradar24

Беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия, а после через территорию Греции и Болгарии добрался до Черного моря.

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Ранее СМИ сообщали, что американские дроны-разведчики появились в этом районе в ночь на минувшую субботу, 29 октября, после чего произошла атака украинских воздушных и подводных дронов на базу Черноморского флота в Севастополе.

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