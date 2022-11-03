Власти Приднестровья заявили о надвигающемся гуманитарном кризисе в республике | 360°

Мир 03 ноября 2022, 00:42 Власти Приднестровья заявили о надвигающемся гуманитарном кризисе в республике Глава Минэкономразвития Оболоник: Приднестровье на грани гуманитарного кризиса Pxhere

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Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, сообщило РИА «Новости».

По его словам, кризис грядет из-за решения «Молдовагаза» сократить поставки газа в регион.

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«Объемы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса», — сказал Оболоник.

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Он отметил, что в республике уже остановлена работа крупнейших предприятий. По данным «Молдовагаза», с начала ноября из общего количества поставляемого «Газпромом» голубого топлива в Молдавию будет идти 3,4 миллиона кубометров в сутки, а в Приднестровье — 2,3 миллиона. Таким образом, непризнанный регион получит на 40% меньше газа, чем в октябре.

Оболоник назвал такое решение беспрецедентным и необоснованным. Он добавил, что в Приднестровье в ближайшее время введут жесткую экономию энергии.

В конце октября Молдавия впервые закупила электроэнергию у румынского оператора. Это обошлось вдвое дороже, чем у ГРЭС в Приднестровье.