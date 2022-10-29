Молдавия купила электроэнергию у Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье | 360°

Мир 29 октября 2022, 20:51 Молдавия купила электроэнергию у Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье Вице-премьер Спыну: Молдавия впервые закупила электроэнергию в Румынии по завышенной цене

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Власти Молдавии впервые закупили электроэнергию у оператора из Румынии. Сделка обошлась республике вдвое дороже, чем у ГРЭС в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Госпредприятие Energocom впервые приобрело электроэнергию у OPCOM (румынский оператор рынка электроэнергии — примеч. ред.) <...> со средней стоимостью 132 евро за Мегаватт в час», — отметил вице-премьер.

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Он подчеркнул, что предприятие продолжит ежедневную покупку энергии у румынского оператора для обеспечения энергетической безопасности страны. Спыну добавил, что республике важно продолжить экономить, чтобы энергия поступала бесперебойно и по максимально низким ценам.

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В Молдавии назрел серьезный энергетический кризис из-за серьезного роста цен на энергоресурсы. В страну перестали поставлять украинское электричество с 11 октября. Основным поставщиком энергии осталась приднестровская ГРЭС.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела режим экономии электроэнергии. Жителям страны предложили отказаться от использования лифта в определенные часы, в стране рекомендовали отключить фонтаны, витрины и другую декоративную подсветку и эскалаторы.

Спыну заявлял, что Молдавия не получила данных об объеме поставок газа от «Газпрома». Ura.ru сообщил, что республика оспорит решение российской компании в суде, если та прекратит поставлять голубое топливо в страну.