Власти Польши, Словакии и Болгарии опровергли сведения о передаче 70 боевых самолетов Украине

Опубликованная ранее информация о передаче Украине 70 боевых самолетов со стороны Польши, Словакии и Болгарии оказалась недостоверной, об этом сообщили власти указанных стран.

«Не отправляет самолеты Украине, так как это является вмешательством в конфликт. НАТО не участник конфликта», — заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщила газета «Известия».

Публикации о том, что Словакия отправит украинской стороне самолеты, являются дезинформацией, рассказал министр обороны Ярослав Надж газете Denník N.

Также Министерство обороны Болгарии подтвердило изданию БТА, что не собирается поставлять боевую авиацию.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что получит в ближайшее время 70 боевых самолетов, которые разместит на польской границе.

ВСУ планировали, что Польша передаст 28 МиГ-29, Словакия отправит 12 МиГ-29, а от Болгарии Украина получит 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.