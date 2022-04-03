Власти Польши заявили о готовности разместить американское ядерное оружие

Правительство Польши готово к размещению в стране американского ядерного оружия. Об этом немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

«Мы открыты для этого, если американцы обратятся к нам. Но в данный момент этот вопрос не обсуждается», — заявил политик.

Качиньский считает, что ядерный потенциал США на польской территории усилит сдерживание России. Также он призвал открыть в Польше командный пункт НАТО.

«Это станет сообщением для России, что руководящий орган альянса уже находится на Востоке. Нам нужен командный центр, как в Нидерландах», — продолжил премьер-министр.

Вооруженным силам НАТО необходимо провести миротворческую операцию на Украине, уверен Качиньский.

«Конечно, такое возможно только с одобрения самой Украины. Также НАТО должен отправить украинцам оружие, о котором давно просит президент Зеленский», — заключил политик.

Ранее о намерении польской стороны отправить миротворческий контингент на Украину рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.