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    03 апреля 2022, 11:06

    Власти Польши заявили о готовности разместить американское ядерное оружие

    Премьер Качиньский: Польша готова разместить американское ядерное оружие

    Максим Зинкин

    Правительство Польши готово к размещению в стране американского ядерного оружия. Об этом немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

    «Мы открыты для этого, если американцы обратятся к нам. Но в данный момент этот вопрос не обсуждается», — заявил политик.

    Качиньский считает, что ядерный потенциал США на польской территории усилит сдерживание России. Также он призвал открыть в Польше командный пункт НАТО.

    «Это станет сообщением для России, что руководящий орган альянса уже находится на Востоке. Нам нужен командный центр, как в Нидерландах», — продолжил премьер-министр.

    Вооруженным силам НАТО необходимо провести миротворческую операцию на Украине, уверен Качиньский.

    «Конечно, такое возможно только с одобрения самой Украины. Также НАТО должен отправить украинцам оружие, о котором давно просит президент Зеленский», — заключил политик.

    Ранее о намерении польской стороны отправить миротворческий контингент на Украину рассказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.