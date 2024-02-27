27 февраля 2024, 11:43
Власти Норвегии назвали одну из причин потери ВСУ Авдеевки
Член парламента Норвегии Ханссон: дефицит снарядов привел к потере ВСУ Авдеевки
Отсутствие нужного количества боеприпасов привело к потере Вооруженными силами Украины Авдеевки. Об этом заявил член парламента Норвегии Расмус Ханссон. С текстом обращения депутата к правительству страны ознакомилась Lenta.ru.
По словам Ханссона, вопрос дефицита снарядов очень остро стоит перед украинской армией.
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«Недавно было объявлено о потере стратегически важного города Авдеевки, в том числе в результате нехватки боеприпасов», — указал парламентарий.
Он подчеркнул, что Чехия предложила в срочном порядке приобрести большое количество артиллерийских боеприпасов для Украины. Власти страны призвали другие государства помочь в этом вопросе, подчеркнул Ханссон.
Депутат задал вопрос правительству Норвегии, будет ли кабмин оказывать финансовую поддержку в вопросе боеприпасов для Украины.
На Западе уже оценили последствия потери Авдеевки для ВСУ. Авторы хорватского издания Advance заявили, что после перехода населенного пункта под контроль российских войск события в зоне СВО начнут быстрее развиваться.
Норвегия
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Украина
Авдеевка
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