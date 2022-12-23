Мир 23 декабря 2022, 20:58 Власти Нидерландов запретят подрывающие демократический порядок партии Правительство Нидерландов хочет запретить подрывающие демократию партии Pxhere

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Власти Нидерландов обнародовали новый проект закона, по которому в стране могут запрещать деятельность подрывающих демократию политических партий. Об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на главу МИД страны и по делам королевства Ханке Брейнс Слот.

«Партии, завоевывающие доверие за счет голосов избирателей, в то же время не должны ставить под угрозу нашу демократию», — сказала она.

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Если законопроект примут, Верховный суд страны сможет запрещать деятельность политических сил, если цели или работа партий угрожают «основополагающим принципам демократического верховенства права». Сейчас фракции могут попасть под запрет, только если они представляют угрозу для общественного порядка.

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В декабре депутаты нижней палаты парламента страны приняли резолюцию, которая предлагает наделить Еврокомиссию новыми полномочиями. Парламентарии решили, что ЕК обязана наказать Сербию за отказ от соблюдения антироссийских санкций. Также депутаты предложили правительству Нидерландов отменить упрощенный режим въезда, если сербские власти поменяют визовую политику.