Власти Молдавии заменят российский газ деревьями

Древесина ивы может стать альтернативой импорта российского газа. С таким заявлением выступил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Он подчеркнул, что для посадки деревьев выделят дополнительные площади. Об этом сообщил «Sputnik Молдавия».

Спыну подчеркнул, что правительство республики предстоящей зимой готовится к сокращению потребления газа на 15% в условиях сокращения поставок со стороны «Газпрома». По словам премьера, это самый благоприятный сценарий. Все остальные предусматривают сокращение импорта энергоносителя на 30%, 50% или полное прекращение поставок.

«Мы должны мобилизоваться, чтобы сократить потребление там, где это возможно. Предлагаем добровольное снижение потребления минимум на 15%, как это делает Европейский союз», — заявил Спыну.

Вице-премьер добавил, что кроме сохранившихся резервов в стране появятся альтернативные источники топлива. В частности, жилые дома он предложил перевести на дрова и уголь с предоставлением компенсации тем, кто в этом нуждается.

Ранее власти Молдавии поручили обеспечить всех жителей республики дровами на фоне роста стоимости газа. Глава правительства Наталья Гаврилица потребовала сдержать возможный рост цен на древесину. Обеспечение населения дровами она назвала приоритетной работой.

Но, судя по заявлению вице-премьера Спыну, со сдерживанием цен на дрова правительство не справилось. Он подчеркнул, что дешевле древесина не будет, но останется по карману всем жителям.