Молдавия запасает дрова и скармливает населению мифы об энергокризисе из-за России. В минусе будет только экология

Власти Молдавии поручили обеспечить жителей дровами на фоне роста стоимости газа. Переход европейских стран на «грязное топливо» может серьезно навредить окружающей среде, поскольку в атмосферу выбрасываются опасные вещества. По мнению специалистов, нынешние действия властей противоречат экологической политике, которой они старались придерживаться ранее.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица потребовала сдержать возможный рост цен на дрова и обеспечить их наличие на фоне увеличения тарифа на газ для населения страны. Она так же заявила, что при необходимости Молдавия попросит помощи других государств.

Гаврилица заявила, что обеспечение дровами населения должно стать приоритетной работой министерства экологии.

В этот же день глава МЭА Фатих Бирол заявил, что Европе пора начать готовиться к полному прекращению экспорта российского газа зимой. По его мнению, сокращение экспорта — это желание России помешать заполнению хранилищ и использовать ресурс как рычаг давления в зимние месяцы. Бирол поддержал возобновление работы угольных электростанций и призвал страны повременить с закрытием АЭС, написал ТАСС.

В апреле жители Германии на фоне роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами. Немцы были обеспокоены нехваткой природного газа и таким образом готовились к зиме. Спрос на дровяные печи стал превышать предложение, писало РИА «Новости».

Власти Германии также призвали население экономить газ из-за его нехватки. На фоне нехватки ресурса страна вернется к эксплуатации угольных электростанций. В последние годы «Грязное топливо» старались не использовать, но в зеленой повестке пришлось взять паузу.

Политика важнее экологии

Решение властей Молдавии об обеспечении наличия дров может носить популистский характер. По словам эколога, руководителя региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса Антона Хлынова, Молдавия не богата лесом, а дровяное отопление редко используется в городах.

Доля домохозяйств в населенных пунктах, которые готовятся использовать дрова, наверное не велика <…> Леса для таких целей потребуется больше, но, как правило, на отопление идет сухостой, а не сырая древесина Антон Хлынов.

По его словам, меры властей Молдавии вероятно популистские. Таким образом они заявляют населению о дефиците энергоресурсов и связывают это с Россией.

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Однако переход европейских стран на уголь может серьезно сказаться на экологии. Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко объяснил «360», что при сжигании полезного ископаемого, в атмосферу выбрасываются опасные вещества.

«При сжигании угля вырабатывается и углекислый газ, и оксид углерода. Там имеется в какой-то степени и оксид серы. Все это не очень здорово [для экологии]», — рассказал Рыбальченко.

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Специалист напомнил, что общество двигается от использования дров к углю, а от него к нефти. Затем используют газ, а после него ядерную и зеленую энергию. Но сейчас Европа пытается повернуть этот процесс вспять и переходит даже не к нефти, а к дровам и углю.

По словам Рыбальченко, нынешние меры властей в Европе, например, понижение температуры в домах, уже нельзя отнести к экологической политике и к экономии. Он напомнил, что Европа использует российский газ в том числе и для автомобилестроения и производства.

При этом, нынешнее использование «грязного топлива» противоречит заключенным ранее «Зеленой сделке» и «Парижскому соглашению по климату», поскольку сжигание угля приводит к еще большему выделению углекислого газа, а значит и усугублению парникового эффекта.