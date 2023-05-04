Мир 04 мая 2023, 13:03 Власти Молдавии ввели штраф на ношение георгиевской ленточки Ношение георгиевской ленточки без наград в Молдавии запретят, нарушителей оштрафуют Соцсети

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В Молдавии в преддверии Дня Победы решили запретить ношение георгиевской ленточки без наград. Руководитель Генерального комиссариата полиции Виорел Чернэуцану заявил на брифинге, что нарушителей оштрафуют на сумму до девяти тысяч леев (более 39,5 тысячи рублей). Его процитировал ТАСС.

Он заявил, что молдаванам не станут запрещать георгиевскую ленточку как таковую. Местные жители смогут надевать ее как часть награды.

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«Если она будет отдельно, то это рассмотрят как действующий символ военной агрессии, что запрещено», — сказал высокопоставленный полицейский.

Виорел Чернэуцану уточнил, что нарушителям выпишут штраф. По информации телеканала «Звезда», наказание составит до девяти тысяч леев (более 39,5 тысячи рублей).

Георгиевскую ленточку в Молдавии в 2022 году уже запрещали. Президент Майя Санду подписала закон и заявила, что этому символу место «в мусорном ведре истории». В России приравняли георгиевскую ленточку к символу воинской славы, ввели административное и уголовное наказание за ее осквернение.