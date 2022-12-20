Общество 20 декабря 2022, 11:44 Закон о наказании за осквернение георгиевских лент приняли в Госдуме Госдума одобрила закон о наказании за осквернение георгиевских лент РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы приняли законопроект, уравнявший георгиевскую ленточку с символами воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Теперь за публичное осквернение символа наступит уголовная или административная ответственность. Физическому лицу могут вменить лишение свободы на срок до трех лет либо штраф до трех миллионов рублей. Юридическому лицу грозит тюремный срок до пяти лет или штраф от двух до пяти миллионов рублей.

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Авторами законопроекта стали заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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Инициатива установила, что ленту можно использовать исключительно в целях, связанных с исторической памятью, а также мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти павших героев.

Георгиевская лента состоит из двух оранжевых и трех черных полос. Они присутствуют на многих воинских наградах России, СССР и Российской империи.