Мир 18 ноября 2022, 04:10 Власти Молдавии прикрывают антироссийской риторикой свои провалы — Додон Экс-президент Молдавии Додон заявил, что власти прикрываются антироссийской риторикой РИА «Новости»

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Молдавия не должна быть разменной монетой в геополитических играх, однако нынешнее руководство страны так не считает, заявил бывший президент республики Игорь Додон. Его выступление транслировал один из частных молдавских телеканалов.

Президент Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» «молятся», чтобы конфликт на Украине продолжался. Таким образом они прикрывают свои провалы, подчеркнул Додон.

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«Обвинить во всем русских, что они и делают, проще, чем повысить пенсии и зарплаты, справиться с тарифами», — добавил молдавский политик.

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По словам Додона, если бы он находился у власти — товарооборот с Россией бы не прекращался. Кроме того, Кишинев не поддержал бы западные санкции против Москвы.

Ранее экс-президент выразил опасение, что блок НАТО может ввести свои войска в Молдавию. Альянсу даже не помешает нейтральный статус республики. Это возможно из-за поправки к Конституции Молдавии, разрешающей интервенцию.