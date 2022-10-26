Додон заявил о возможном вводе войск НАТО в Молдавию | 360°

Мир 26 октября 2022, 03:49 Додон заявил о возможном вводе войск НАТО в Молдавию Бывший президент Молдавии Додон: власти республики могут ввести в страну войска НАТО РИА "Новости"

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Молдавские власти могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы ввести в республику войска НАТО, несмотря на нейтралитет страны. Об этом в интервью РИА «Новости» сказал бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Он напомнил, что в 2016–2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, по которому следует, что статус нейтралитета не играет роли.

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«Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус», — сказал Додон, отметив, что это решение есть, оно в силе и никто его не отменял.

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В том случае, если власти Молдавии захотят воспользоваться этим сценарием, то чтобы не начинать процедуру пересмотра конституции, на которую уйдет минимум полгода, им проще обратиться в КС. К тому же, для изменения основного закона республики правящей партии не хватит голосов в парламенте.

«Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы», — сказал бывший президент Молдавии.