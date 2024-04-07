Мир 07 апреля 2024, 00:07 Власти Молдавии похоронили шансы на сотрудничество с Россией Шор: правящая партия Молдавии похоронила задел сотрудничества с Россией РИА «Новости»

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Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила шансы на политическое и экономическое сотрудничество с Россией. В будущем сложившуюся ситуацию придется исправлять, заявил в Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор.

Оппозиционер опубликовал пост в честь 32-й годовщины установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Шор считает это важным моментом в истории.

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«Был создан задел для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, которое нынешняя власть, впрочем, успешно похоронила», — написал Шор.

Политик считает, что будущее Молдавии не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС. Шор отметил, что ПСД продолжит сжигать мосты с Россией, и оппозиции в будущем придется из восстанавливать и делать еще «прочнее и надежнее».

Власти Молдавии не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, пока продолжается российско-украинский конфликт. Парламент республики намерен продолжить денонсирование соглашений с СНГ.