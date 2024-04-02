02 апреля 2024, 00:49
Молдавия оценила перспективы улучшения отношений с Россией
Глава МИД Молдавии Попшой: нет предпосылок для улучшения отношений с Россией
Власти Молдавии не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, пока идут военные действия на Украине. Такое заявление в эфире общественного телеканала «Молдова-1» сделал глава МИД республики Михай Попшой.
Министр отметил, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне за всю современную историю Молдавии, и причина кроется в российско-украинском конфликте.
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«Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею в виду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией», — заявил Попшой.
Министр также подчеркнул, что парламент республики продолжит денонсировать соглашения с СНГ.
Ранее в Минобороны страны признали, что в интернациональном легионе Украины служат молдаване. В ведомстве заявили, что они это делают легально и по собственной воле.
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