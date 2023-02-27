Мир 27 февраля 2023, 16:01 Жители Молдавии поставили Россию на первое место в списке желаемых стран для эмиграции Опрос IMAS: жители Молдавии назвали Россию самой предпочтительной страной для эмиграции РИА «Новости»

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Россия оказалась на первом месте в списке стран, куда хотели бы уехать жители Молдавии. Такие результаты показал опрос Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Данные по его итогам привело РИА «Новости».

На втором месте — Германия, а на третьем — Франция. Исследование IMAS также показало, что большинство жителей Молдавии не хотят терять культурные, экономические и политические связи с Россией.

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«Против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных», — отметили в материале.

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Разрыва культурных и политических отношений не хотят 73% и 70% опрошенных соответственно. Кроме того, более половины жителей республики признались, что живут сейчас хуже, чем раньше. Противоположного мнения придерживаются 14% респондентов, остальные — затруднились с ответом.