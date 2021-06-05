Пентагон отказался вывешивать радужный флаг на военных базах

Минобороны США не будет менять политику по использованию неофициальных флагов. Радужное полотнище, которое является символом ЛГБТ-сообщества, не появится на военных базах, заявил CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Решение, подчеркнул он, «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которое мы испытываем ко всем нашим сотрудникам ЛГБТК+, в униформе и без нее».

В июне в США и Европе проходит «Месяц гордости», посвященный поддержке геев, лесбиянок и других представителей сексуальных меньшинств. Крупные компании используют радужные стикеры в соцсетях. Ряд учреждений вывешивают ЛГБТ-флаги.

Ограничение на использование неофициальных стягов в армии приняли в прошлом году. Тогдашний министр обороны Марк Эспер издал распоряжение, содержащее список разрешенных к демонстрации флагов. Радужный в него не вошел.

Распоряжение вышло летом, в разгар протестов Black Lives Matter, и было попыткой запретить демонстрацию флага Конфедерации, а также других символов, которые связывают с расизмом.