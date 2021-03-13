Власти Миннеаполиса выплатят семье Флойда $27 млн

Городской совет Миннеаполиса на закрытом заседании решил выплатить семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда 27 миллионов долларов в рамках урегулирования гражданского иска. Его рассмотрение грозило властям гораздо большей суммой штрафа.

Семья Флойда, сообщил телеканал NBC, в июле подала федеральный иск против города и четырех офицеров полиции, участвовавших в аресте афроамериканца.

Родственники погибшего обвинили власти в упущениях при обучении полицейских. Размер компенсации должны были определить присяжные. В 2019 году Миннеаполису уже пришлось выплатить 20 миллионов долларов за убийство полицейскими Жюстин Даминд: она сама вызвала стражей правопорядка, заподозрив, что в дом кто-то проник. Сумма компенсации семье Флойда могла оказаться гораздо выше.

«Хочу от имени всего городского совета выразить глубочайшие соболезнования семье Джорджа Флойда, его друзьям и всему нашему сообществу, оплакивающим его потерю», — заявила председатель городского совета Лиза Бендер.

Власти Миннеаполиса подчеркнули, что их согласие на выплату «посылает мощный сигнал о том, что жизнь чернокожих имеет значение, и жестокость полиции в отношении цветных людей должна прекратиться».

В первой декаде марта палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе и назвала его в честь афроамериканца Джорджа Флойда.