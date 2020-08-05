Власти Ливана назвали взрыв в Бейруте «эпидемической катастрофой»

Сильнейший взрыв разрушил дома сотен жителей Бейрута. Причиненный городу ущерб оценили в сумму от трех до пяти миллиардов долларов. Об этом сообщил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.

«Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья», — привел новостной портал LBCI Nеws слова губернатора.

В свою очередь, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в больницах не хватает мест для раненых. Кроме того, в медицинских учреждениях нет необходимого количества принадлежностей для оказания помощи.

«К настоящему моменту мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными», — заявил Хасан телеканалу Sky News Arabia.

Он добавил, что во время взрыва были разрушены четыре больницы в Бейруте. Всех пациентов перевезли оттуда в другие госпитали. По словам министра, это усугубило всю ситуацию, которая переросла в «эпидемическую катастрофу». Более того, все происходящее осложняется продолжением распространения коронавируса в Ливане.

Взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Причиной назвали детонацию более 2,7 тонны аммиачной селитры, которая хранилась на складе. В результате взрыва погибли более 100 человек, около четырех тысяч жителей получили травмы. В городе продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди.