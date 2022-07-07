Власти Литвы отказались открыть зеленый коридор для транзита грузов в Калининград

Литовские власти не пойдут на установление зеленых коридоров для транзита грузов через свою территорию в Калининградскую область. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем — не может быть и мысли, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — сказала она в эфире LRT.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что сейчас в мире можно добиваться чего-либо только угрозами, а не спокойным разговором. По его словам, ситуация с блокадой транзита грузов по железной дороге это показала. Глава региона добавил, что вместе с МИД РФ и другими ведомствами старается вернуть обсуждение вопроса как минимум в экономико-логистическое русло. Алиханов рассказал, что переговоры близки к завершению.

Литва с 18 июня запретила транзит грузов, идущих в Калининградскую область по железной дороге и подпадающих под антироссийские санкции.