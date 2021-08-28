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    28 августа 2021, 04:08

    Власти Кубы эвакуировали 10 тысяч человек из-за урагана — СМИ

    Ирэна Вороник

    Власти Кубы провели эвакуацию более 10 тысяч человек из-за мощного урагана, который обрушился на западную часть страны. Об этом сообщила газета Juventud Rebelde.

    Власти Кубы эвакуировали 10 тысяч человек из-за урагана — СМИ

    По данным издания, основной удар стихии пришелся на остров Хувентуд. Сейчас там устраняют перебои с электричеством. Власти сообщили, что ураган не привел к значительным разрушениям и к серьезному ущербу.

    Провинции Пинар-дель-Рио и Артемиса, где прошла эвакуация жителей, оказались под властью тропического шторма «Ида». За время своего движения к берегам Кубы он усилился до урагана. Сейчас максимальная скорость ветра в пределах «Иды» составляет 36,5 метров в секунду.

    В начале августа ураганный ветер бушевал в Тверской области. Он повалил деревья, разрушил некоторые конструкции, повредил жилые дома. Жертвами стихии стали три человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь.