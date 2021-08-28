Власти Кубы провели эвакуацию более 10 тысяч человек из-за мощного урагана, который обрушился на западную часть страны. Об этом сообщила газета Juventud Rebelde.

По данным издания, основной удар стихии пришелся на остров Хувентуд. Сейчас там устраняют перебои с электричеством. Власти сообщили, что ураган не привел к значительным разрушениям и к серьезному ущербу.

Провинции Пинар-дель-Рио и Артемиса, где прошла эвакуация жителей, оказались под властью тропического шторма «Ида». За время своего движения к берегам Кубы он усилился до урагана. Сейчас максимальная скорость ветра в пределах «Иды» составляет 36,5 метров в секунду.

В начале августа ураганный ветер бушевал в Тверской области. Он повалил деревья, разрушил некоторые конструкции, повредил жилые дома. Жертвами стихии стали три человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь.