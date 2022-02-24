Власти Китая заявили, что с пониманием относятся к обеспокоенности России ситуацией на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики, а также начало военной операции в Донбассе.

«Украинский вопрос отличается сложной спецификой. Китай понимает российскую сторону, выражающую обоснованные опасения вопросами безопасности», — привел ТАСС слова Ван И.

Министры считают, что причиной кризиса стал поощряемый США и их союзниками отказ Украины от реализации минского комплекса мер, который одобрил Совет Безопасности ООН. Стороны отметили, что Россия и Китай настаивают на необходимости для всех стран уважать принцип неделимости безопасности.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь 24 февраля заявил, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта. Власти КНР считают, что все стороны в ситуации вокруг Украины будут проявлять сдержанность и урегулировать вопросы за счет переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет.

Сроки проведения операции по демилитаризации Украины будет определять Верховный главнокомандующий армии России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

В ответ на действия России украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Также Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.