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    26 марта 2021, 09:29

    Власти Китая ввели ответные санкции против Великобритании

    Полина Петрова

    Власти Китая ввели ответные санкции в отношении Великобритании. Ограничения касаются девяти человек и четырех компаний, сообщило радио «Говорит Москва».

    Власти Китая ввели ответные санкции против Великобритании

    Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин отметила, что Британия намеренно «распространяет ложь и дезинформацию».

    «Лондону не следует дальше идти по неверному пути, чтобы не встретить решительный ответ», — подчеркнула она.

    Ранее Киев ввел санкции против информационного ресурса «Кассад групп», который уже не существует. Его бывший руководитель Борис Рожин иронично отнесся к такому решению украинских властей.