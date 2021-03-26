Власти Китая ввели ответные санкции против Великобритании

Власти Китая ввели ответные санкции в отношении Великобритании. Ограничения касаются девяти человек и четырех компаний, сообщило радио «Говорит Москва».

Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин отметила, что Британия намеренно «распространяет ложь и дезинформацию».

«Лондону не следует дальше идти по неверному пути, чтобы не встретить решительный ответ», — подчеркнула она.

Ранее Киев ввел санкции против информационного ресурса «Кассад групп», который уже не существует. Его бывший руководитель Борис Рожин иронично отнесся к такому решению украинских властей.