Украина ввела санкции против ресурса, которого уже не существует

Киев ввел санкции против информационного ресурса «Кассад групп», который уже не существует. Его бывший руководитель Борис Рожин иронично отнесся к такому решению украинских властей.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

«К включению „Кассад Групп“ в санкционный список отношусь иронично, так как эта структура на данный момент не существует, о чем СНБО Украины полагалось бы знать», — сказал он.

Рожин добавил, что политика президента Зеленского продолжает курс на разжигание антироссийских настроений, который ранее выбрал Киев. Он подчеркнул, что в этом случае борьба с «российской угрозой» нужна властям страны, чтобы отвлечь внимание жителей от «бедственной социально-экономической и эпидемиологической ситуации на Украине», а также для «подавления инакомыслия и альтернативных точек зрения».

Президент Украины Владимир Зеленский продлил антироссийские санкции на три года. 23 марта он подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний. Речь идет про 81 компанию и 26 физических лиц, в том числе российских.

В список попала компания «Кассад Групп» — по словам Рожина, на нее были зарегистрированы «Голос Севастополя», «Кассад ТВ» и прочие информационные ресурсы, которые использовались во время активной фазы военных действий на Донбассе.