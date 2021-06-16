Власти Китая подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»

Китайские власти впервые после многочисленных публикаций в СМИ подтвердили, что на АЭС «Тайшань» был превышен уровень радиации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства охраны окружающей среды.

«Сейчас в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается. При этом основной причиной повышения уровня радиации в первом контуре первого энергоблока в ведомстве назвали повреждение топливных стержней.

В первом энергоблоке насчитывается около 60 тысяч топливных стержней. По предварительным оценкам специалистов, сейчас повреждено около пяти. Это означает, что доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%. Этот показатель намного ниже допускаемого конструкцией — 0,25%, отметили в министерстве.

Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Америка на прошлой неделе получила сообщение о радиологической угрозе на китайской атомной электростанции «Тайшань».