По данным источников телеканала CNN, Америка на прошлой неделе получила сообщение о радиологической угрозе на китайской атомной электростанции «Тайшань». Эта информация сейчас проверяется.

Сведения поступили от французской компании Framatome. Она частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС «Тайшань» в провинции Гуандун.

«Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе», — говорится в письме компании, направленном в Министерство энергетики США.

По информации Framatome, китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта. Однако источники утверждают, что официальные лица США не считают, что утечка находится на кризисном уровне. Тем не менее они признают, что ситуация требует наблюдения. Предварительно, Framatome обратилась к США, чтобы получить разрешение, позволяющее использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.