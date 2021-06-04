Власти Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской государственной погранслужбы.

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности <…> около 03:00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак с заходом в глубь территории Киргизии до тысячи метров», — процитировало РИА «Новости» представителя ведомства.

По последним данным, обстановка на границе остается напряженной. Таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке госграницы и отошла от него на 600 метров. В пресс-службе добавили, что со стороны Таджикистана наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В сообщении также указано, что представители Таджикистана не отвечают на телефонные звонки.

В Киргизии считают, что таджикская сторона нарушила ранее достигнутые договоренности и накалила обстановку, а также обострила ситуацию на киргизско-таджикской госгранице.

В начале мая власти Таджикистана официально подтвердили смерть 19 человек, ставших жертвами конфликта на границе с Киргизией.