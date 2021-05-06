Таджикистан подтвердил гибель 19 человек на границе с Киргизией

Власти Таджикистана официально подтвердили смерть 19 человек, ставших жертвами конфликта на границе с Киргизией. Имена погибших опубликовало правительство Согдийской области, сообщил «Sputnik Таджикистан».

В конфликте со стороны Таджикистана пострадали 87 человек. Местные власти уже оказали материальную помощь семьям погибших и тем, кто получил ранения. Всего государство выделило три миллиона сомони (около 19,6 миллиона рублей).

Глава региона Раджаббой Ахмадзода и командующий пограничными войсками Раджаббали Рахмонзода выразили соболезнования родным и близким погибших. Каждой семье выделили по 70 тысяч сомони (порядка 460 тысяч рублей). Власти пообещали, что родственников и детей погибших не оставят без поддержки.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии обострился 29 апреля. В ходе перестрелок с обеих сторон погибли около 50 человек, более 200 пострадали. Огонь прекратился только 2 мая, когда удалось договориться об отводе войск от границы.

Киргизский президент Садыр Жапаров ранее объявил о необходимости реформировать армию.