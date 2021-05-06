Власти Кипра отменят карантин 10 мая

С 10 мая на Кипре перестанет действовать строгий карантин. Но местным жителям все равно нужен будет специальный пропуск для посещения общественных мест. Об этом сообщил местный кабмин.

Пропуск, который называется Coronapass, служит свидетельством того, что человек не является распространителем коронавируса, сообщил ТАСС.

Этот пропуск понадобится всем, кто захочет посетить общественные места. С 10 мая откроются промтоварные магазины, театры, кинотеатры, тренажерные залы.

Coronapass также нужен для посещения центров дополнительного образования, для входа в церковь и присутствия на свадьбах, крестинах и даже похоронах. До 16 мая в таких мероприятиях может принимать участие не более 10 человек. Уже на следующий день разрешенное количество увеличиться сразу до 200 человек. Останется одно требование — все должно проходить на открытом воздухе.

С 3 мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ввели послабление правил пребывания в Абу-Даби для россиян и прибывающих туристов из еще нескольких стран. Теперь россияне, которые привиты от коронавируса, должны будут сдать повторный ПЦР-тест только на шестой день поездки.