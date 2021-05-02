Для россиян упростили правила пребывания в Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 3 мая вводят послабление правил пребывания в Абу-Даби для россиян и прибывающих туристов из еще нескольких стран.

Теперь россияне, которые привиты от коронавируса, должны будут сдать повторный ПЦР-тест только на шестой день поездки в Абу-Даби. Те кто не получил вакцину, должны сдавать ПЦР-тест на шестой день поездки (в случае, если поездка продолжается больше шести дней) и на 12-й день (если поездка длится более 12 дней). До этого все туристы из России должны были сдавать ПЦР-тест на четвертый и восьмой день путешествия.

Но россиянам по-прежнему необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанная не дольше чем за 96 часов до вылета в Абу-Даби, отметил ТАСС. Также прибывающим потребуется сдать повторный тест по прилете, который делается бесплатно в аэропорту.

Авиакомпания Air Arabia объявила о возобновлении полетов в Москву. Рейсы из Шарджи начали выполняться с 1 мая четыре раза в неделю. Самолеты будут летать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. ОАЭ возобновили авиасообщение с Россией еще в сентябре 2020 года. До этого в Абу-Даби отменили обязательный 10-днейвный карантин для путешественников из России.