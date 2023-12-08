Мир 08 декабря 2023, 21:29 Власти Киева закрыли шесть станций метро из-за подтопления Киевское метро начало уходить под воду из-за разгерметизации тоннеля Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко

Читать 360tv в

Власти Киева закрыли шесть станций метро из-за разгерметизации тоннеля — просел грунт, полилась вода на рельсы. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевского городского совета.

«Движение поездов между станциями „Демеевская“ и „Теремки“ закрыли для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля», — уточнили в городской администрации.

Реклама

Там добавили, что из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести у грунтового массива и нагрузки появился риск потери устойчивости самих тоннелей.

Чиновники отметили, что остановка движения поездов на этом участке является вынужденным шагом, чтобы избежать возникновения какой-либо внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

Пассажиров обещали перевозить наземным транспортом, движение которого будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

В киевское метро на место размыва в тоннеле на «Демеевской» прибыл мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что движение поездов пока приостановили ради безопасности пассажиров.

Восстановительные работы, по предварительной информации, займут шесть месяцев.

Ранее на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стала проверка состава.