    05 июня 2020, 08:30

    Власти Киева расторгли договоры аренды земли для посольства РФ. МИД России ответил

    Эля Данилюк

    Власти Киева расторгли договоры аренды земли, которые были предназначены для новых зданий посольства РФ. Российский МИД уже направил ноту по этому поводу.

    «Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По словам представителей МИД, Киев нарушает общие дипломатические нормы. В ведомстве напомнили о том, что Москва может ответить на поведение городского совета украинской столицы.

    Договоры аренды на три земельных участка заключили еще в 1999 году. В условиях говорится, что документ должен добросовестно выполняться обеими сторонами.

    Ранее Украина выступила за блокировку резолюции, призывающей ослабить санкции развивающихся стран в условиях пандемии. Российские дипломаты осудили такое решение украинских властей.