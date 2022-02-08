Власти Казахстана заморозят цены на газ на уровне декабря 2021 года

Власти Казахстана заморозят цены на газ до 2024 года на уровне декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», — заявил он в расширенном заседании правительства с участием президента республики 8 февраля, написал «Интерфакс».

Ранее стало известно, что максимальные цены на сжиженный нефтяной газ в рознице установили на 180 дней. Речь идет о продукте, который поставляется на АЗС в Казахстане. Цену на него зафиксировали в диапазоне от 50 до 75 тенге за литр, она варьируется в зависимости от региона.

Переход на продажу сжиженного газа через электронную площадку перенесли на год.

Резкое повышение цен на газ спровоцировало волнения и митинги в Казахстане в начале января 2022 года. Протесты переросли в беспорядки, которые привели к многочисленным жертвам. Для нейтрализации обстановки правительству пришлось прибегнуть к помощи миротворцев.