facebook_pixel
    08 февраля 2022, 09:34

    Власти Казахстана заморозят цены на газ на уровне декабря 2021 года

    Екатерина Боснак

    Власти Казахстана заморозят цены на газ до 2024 года на уровне декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

    Власти Казахстана заморозят цены на газ на уровне декабря 2021 года

    «Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», — заявил он в расширенном заседании правительства с участием президента республики 8 февраля, написал «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что максимальные цены на сжиженный нефтяной газ в рознице установили на 180 дней. Речь идет о продукте, который поставляется на АЗС в Казахстане. Цену на него зафиксировали в диапазоне от 50 до 75 тенге за литр, она варьируется в зависимости от региона.

    Переход на продажу сжиженного газа через электронную площадку перенесли на год.

    Резкое повышение цен на газ спровоцировало волнения и митинги в Казахстане в начале января 2022 года. Протесты переросли в беспорядки, которые привели к многочисленным жертвам. Для нейтрализации обстановки правительству пришлось прибегнуть к помощи миротворцев.