Деньги 20 декабря 2022, 12:36 Цену на поставляемый из России газ для Беларуси впервые зафиксируют на три года Премьер Головченко: цена на российский газ для Белоруссии будет зафиксирована на три года РИА «Новости»

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Белоруссия после переговоров Владимира Путина и Александар Лукашенко определилась с ценой на российский газ в период на три года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщило издание «СБ.Беларусь сегодня».

По словам председателя правительства, в ближайшее время министерства двух стран подпишут соглашения. Так, впервые российский газ будут поставлять в Белоруссию на три года по выгодной и фиксированной цене.

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Головченко уточнил, что цена на топливо сложилась исходя из собственных макроэкономических подсчетов.

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«Хочу успокоить, что для жителей Беларуси, для промышленности все будет стабильно и комфортно. Считаю, что надо уходить от выпячивания этого вопроса», — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Лукашенко остался доволен решением газового вопроса с Россией. Помимо этого известно, что Россия поставляет нефть и газ в Белоруссию по привилегированным ценам.