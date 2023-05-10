Мир 10 мая 2023, 16:00 Власти Калининграда отреагировали на решение Польши переименовать город Власти Калининграда сочли инсинуацией решение Польши переименовать город в Крулевец РИА «Новости»

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Решение властей Польши переименовать Калининград в Крулевец является инсинуацией. Об этом ТАСС сообщили в правительстве области.

«Это все просто инсинуация. У нашего города есть топоним, официальное имя — Калининград. С тем же успехом мы можем назвать республику Польша Царством Польским, а город Гданьск — Данцигом», — заявил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

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Он подчеркнул, что власти России всегда придерживаются только официально признанных топонимов, что просят делать и остальные страны.

Ранее власти Польши решили именовать Калининград в официальных документах и СМИ как Крулевец, писал RT.

Комиссия по стандартизации географических названий отмечала, что каждое государство вправе применять традиционные названия, которые составляют часть его культурного наследия.

В ответ на это заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил называть Польшу Варшавским Герцогством.