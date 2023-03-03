03 марта 2023, 07:24
Власти Южной Кореи заявили о неготовности поставлять оружие Украине
Премьер Южной Кореи Хан Док Су: Сеул «пока не решил» поставлять оружие на Украину
Власти Республики Корея пока не готовы поставлять оружие для ВСУ. Об этом сообщил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су телекомпании CNN.
На вопрос, готовы ли корейские власти рассмотреть возможность отправки оружия на Украину, Хан Док Су ответил, что «не сейчас».
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По словам премьер-министра, в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на 130 миллионов долларов.
«Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — отметил Хан Док Су.
В конце февраля Украина призвала Южную Корею начать поставки летального оружия. Украинский посол Дмитрий Пономаренко отметил, чтобы власти азиатской страны не медлили в вопросе передачи оружия для солдат ВСУ.
С момента начала спецоперации южнокорейские власти присоединились к Западу и стали поставлять Украине гуманитарную помощь.
Южная Корея
Оружие
Украина
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