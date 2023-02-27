Мир 27 февраля 2023, 10:49 Украина призвала Южную Корею начать поставки летального оружия Yonhap: посол Пономаренко призвал Южную Корею поставить Украине летальное оружие РИА «Новости»

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Власти Южной Кореи, помимо гуманитарных поставок, должны начать передачу Украине летального оружия. С таким призывом к властям азиатского государства выступил украинский посол Дмитрий Пономаренко, сообщило агентство Yonhap.

«Посол Украины призвал Южную Корею не медлить в вопросе передачи оружия для военных», — написали авторы статьи.

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Реакция властей Южной Кореи на такое предложение на данный момент неизвестна.

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После начала специальной операции южнокорейские власти присоединились к западной коалиции и начали поставлять на Украину гуманитарную помощь. В конце января Сеул посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению ученого из университета КНДР Кима Дон Мена, визит главы альянса в Южную Корею связан с попытками убедить власти страны в необходимости передачи вооружений для ВСУ.

Южнокорейское Министерство обороны в конце 2022 года заявляло, что не намерено передавать Украине летальное оружие.