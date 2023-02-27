27 февраля 2023, 10:49
Украина призвала Южную Корею начать поставки летального оружия
Yonhap: посол Пономаренко призвал Южную Корею поставить Украине летальное оружие
Власти Южной Кореи, помимо гуманитарных поставок, должны начать передачу Украине летального оружия. С таким призывом к властям азиатского государства выступил украинский посол Дмитрий Пономаренко, сообщило агентство Yonhap.
«Посол Украины призвал Южную Корею не медлить в вопросе передачи оружия для военных», — написали авторы статьи.
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Реакция властей Южной Кореи на такое предложение на данный момент неизвестна.
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После начала специальной операции южнокорейские власти присоединились к западной коалиции и начали поставлять на Украину гуманитарную помощь. В конце января Сеул посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По мнению ученого из университета КНДР Кима Дон Мена, визит главы альянса в Южную Корею связан с попытками убедить власти страны в необходимости передачи вооружений для ВСУ.
Южнокорейское Министерство обороны в конце 2022 года заявляло, что не намерено передавать Украине летальное оружие.
Южная Корея
Украина
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