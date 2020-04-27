    27 апреля 2020, 05:09

    Власти Южной Кореи считают Ким Чен Ына живым и здоровым

    Кирилл Фролов

    Власти Южной Кореи считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом CNN заявил советник южнокорейского президента по объединению Мун Чжон Ин. СМИ Северной Кореи сообщили, что лидер страны работает с документами.
    Власти Южной Кореи считают Ким Чен Ына живым и здоровым

    «Позиция нашего правительства твердая. Ким Чен Ын жив и здоров», — сказал Мун Чжон Ин.

    По данным южнокорейских властей, с 13 апреля лидер КНДР находится в районе Вонсана — крупнейшей стройки КНДР последних лет.

    Советник президента Южной Кореи добавил, что каких-либо подозрительных перемещений на территории Северной Кореи зафиксировано не было.

    В свою очередь, северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила 27 апреля, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил благодарность строителям туристического комплекса «Вонсан-Кальма».

    При этом фотографий с официальных мероприятий с участием Ким Чен Ына с середины апреля не публиковалось.

    Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын мог впасть в кому или умереть после операции на сердце. Якобы в Северную Корею прибыли китайские врачи.