Власти Южной Кореи считают Ким Чен Ына живым и здоровым

«Позиция нашего правительства твердая. Ким Чен Ын жив и здоров», — сказал Мун Чжон Ин.

По данным южнокорейских властей, с 13 апреля лидер КНДР находится в районе Вонсана — крупнейшей стройки КНДР последних лет.

Советник президента Южной Кореи добавил, что каких-либо подозрительных перемещений на территории Северной Кореи зафиксировано не было.

В свою очередь, северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила 27 апреля, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил благодарность строителям туристического комплекса «Вонсан-Кальма».

При этом фотографий с официальных мероприятий с участием Ким Чен Ына с середины апреля не публиковалось.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын мог впасть в кому или умереть после операции на сердце. Якобы в Северную Корею прибыли китайские врачи.