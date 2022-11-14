Мир 14 ноября 2022, 08:36 Власти Израиля разочаровались в Украине после голосования в ООН — посол «Коммерсант»: Украина дважды проголосовала в ООН за резолюции против Израиля Unsplash

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Украина дважды поддержала в ООН антиизраильские резолюции. Посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что разочарован таким положением вещей. Подобная позиция киевского режима не укрепит отношения между странами, сообщил «Коммерсант».

Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН 11 ноября одобрил предложение Палестины о том, чтобы направить в Гаагский суд запрос о правовом статусе «аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Это грозит стране или отдельным чиновникам санкциями. Идею палестинцев поддержали 98 стран, в том числе и Украина.

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«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН, отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения международного суда», — заявил на своей странице в соцсетях посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

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Он добавил, что это не способствует доверию между Израилем и Украиной. Кроме того, в конце октября Первый комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которую тоже считают антиизраильской. Украина проголосовала за нее.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за скрытую просьбу о финансовой помощи. Он поздравил лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с хорошими результатами на выборах в кнессет и надеялся на сотрудничество.