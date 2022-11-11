11 ноября 2022, 11:21
Читателей Twitter разозлил новый пост Зеленского
Пользователи Twitter заметили тайный смысл послания Зеленского к Нетаньяху
Поздравление лидера израильской партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с успешными выборами в кнессет со стороны президента Украины Владимира Зеленского вызвало негодование у читателей социальной сети Twitter.
Зеленский обратился к Нетаньяху со словами поддержки и выразил надежду на плодотворное сотрудничество стран.
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«Провел разговор с Нетаньяху и пожелал ему успешного формирования состава нового правительства. Надеюсь, уровень взаимодействия Украины и Израиля будет соответствовать текущим вызовам безопасности», — написал он.
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В комментарии к публикации пришли подписчики президента и увидели в его сообщении просьбу помочь Украине деньгами.
«Вы потребовали деньги, даже не сомневаемся. Или же вы всего лишь отмываете налоги американцев? Хватит врать», — написала подписчица с ником JuliaPoems.
Пользователь под именем albertc1887 саркастически предложил Зеленскому наладить отношения с Израилем с помощью скандального дипломата Андрея Мельника.
«Насколько известно, сейчас он свободен. Не думали, чтобы сделать его послом в Израиле? Вам стоит отправить Мельника туда», — отметил он.
В начале ноября блок Нетаньяху получил на выборах 32 места в кнессете. Историк-публицист Станислав Хатунцев предположил, что возвращение политика в правительство поможет налаживанию отношений Израиля и России.
Владимир Зеленский
Израиль
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