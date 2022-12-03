03 декабря 2022, 16:18
Власти Изюма собрались переименовать улицу Пушкинскую в улицу Бандеры
Заместитель мэра Изюма в Харьковской области Владимир Мацокин заявил, что в городе переименуют 22 улицы. Например, Пушкинская станет улицей Бандеры, написал он на своей странице в Facebook*.
«Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы 22 топонима города», — говорится в сообщении.
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Также улица Московская получит название в честь Ивана Мазепы, площадь Революции — в честь Героев Крут, улица Ломоносова — в честь Романа Ратушного.
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Улица Пролетарская станет Лондонской, улица Горького — улицей Виталия Смолярова, улица Тургенева — улицей Джохара Дудаева.
Улица Суворова будет улицей Семена Петлюры, улица Волоха — улицей гетмана Полуботка, а улицу Камчатскую переименуют в улицу Аляски.
Мацокин рассказал, что документы с новыми наименованиями отправили для утверждения военной администрации города.
Ранее украинцы предложили на государственном уровне закрепить за Россией название «Московия». А все русское тогда станет московским. Петиция о переименовании страны появилась на сайте правительства Украины. Президент Владимир Зеленский рассмотрит ее, если она наберет 25 тысяч подписей.
* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Украина
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