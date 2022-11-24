Мир 24 ноября 2022, 09:43 Украинцы предложили переименовать Россию в Московию Петиция о переименовании России в Московию появилась на сайте президента Украины РИА «Новости»

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На Украине предложили на государственном уровне переименовать Россию в Московию, а все русское — в московское. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

Пользователь, представившаяся Валерией Шахворостовой, подала ее 23 ноября. Она заявила, что страну исторически называли именно так, слово «Московия» употребляли в языках народов Европы и Азии. Автор петиции обвинила Петра I в подмене названия, а Екатерину II — в искажении истории. Она написала, что Россия не является потомком Киевской Руси, поэтому нужно переименовать ее в Московию и Московскую Федерацию, а термин «русский» заменить на «московский».

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Владимир Зеленский рассмотрит петицию, если ее подпишут 25 тысяч человек. На утро 24 ноября идею поддержали около 50 интернет-пользователей.

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На Украине регулярно переименовывают топонимы. Например, в Винницкой области улицу Степана Бандеры посвятили Галицкой армии, улицу Владимира Очеретного назвали улицей Независимости.