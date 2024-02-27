Мир 27 февраля 2024, 08:46 Власти Испании знали о присутствии в стране перебежчика Кузьминова El Mundo: Власти Испании знали о присутствии в стране перебежчика Кузьминова Freepik

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Власти Испании «с первого дня» знали о нахождении в стране летчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, который угнал вертолет на Украину. Об этом написала газета El Mundo, ссылаясь на осведомленный источник в кругах чиновников.

Таким образом издание опровергло слова главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, заявившей, что власти не были в курсе о пребывании Кузьминова. По данным СМИ, перебежчик «наделал много шума» своими деньгами.

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На минувшей неделе появилась информация о том, что в Испании обнаружен труп, предположительно, Кузьминова. В ГУР Украины подтвердили смерть летчика. При этом испанские правоохранители не стали распространяться об этом деле, объясняя решение секретностью.

Ранее испанские СМИ отмечали, что Кузьминов получил поддельные документы от властей страны. При этом в Испанию он попал по украинскому паспорту, выданному на имя Игоря Шевченко.