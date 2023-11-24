Мир 24 ноября 2023, 19:00 Власти Ирландии оценили ущерб от беспорядков в Дублине Премьер Варадкара оценил ущерб от беспорядков в Дублине в десятки миллионов евро Keystone Press Agency / Global Look Press

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Причиненные Дублину убытки в результате массовых беспорядков можно оценить в несколько десятков миллионов евро. Об этом в эфире телеканала RTE сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкара.

«Беспорядки прошлой ночью обойдутся Дублину в десятки миллионов евро», — сказал он.

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Политик отметил, что правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от действий демонстрантов. Ее размер будет зависеть от уровня страхования предприятий.

«В пятницу некоторые магазины в Дублине не открылись, однако сейчас в столице полностью безопасно. Улицы города патрулируют усиленные наряды полиции, — добавил Варадкара.

В ночь на пятницу, 24 ноября, в Дублине произошли массовые беспорядки после нападения, предположительно, уроженца Алжира с ножом на мать с тремя детьми. Один из подростков получил тяжелое ранение, медики оказывают ему помощь. После этого на улицах собралась толпа, которая начала разбивать витрины магазинов и поджигать припаркованные автомобили.

Американский бизнесмен Илон Маск отмечал, что беспорядки в Ирландии стали подтверждением его прогноза о грядущей гражданской войне в Европе.