24 ноября 2023, 19:00
Власти Ирландии оценили ущерб от беспорядков в Дублине
Премьер Варадкара оценил ущерб от беспорядков в Дублине в десятки миллионов евро
Причиненные Дублину убытки в результате массовых беспорядков можно оценить в несколько десятков миллионов евро. Об этом в эфире телеканала RTE сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкара.
«Беспорядки прошлой ночью обойдутся Дублину в десятки миллионов евро», — сказал он.
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Политик отметил, что правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от действий демонстрантов. Ее размер будет зависеть от уровня страхования предприятий.
«В пятницу некоторые магазины в Дублине не открылись, однако сейчас в столице полностью безопасно. Улицы города патрулируют усиленные наряды полиции, — добавил Варадкара.
В ночь на пятницу, 24 ноября, в Дублине произошли массовые беспорядки после нападения, предположительно, уроженца Алжира с ножом на мать с тремя детьми. Один из подростков получил тяжелое ранение, медики оказывают ему помощь. После этого на улицах собралась толпа, которая начала разбивать витрины магазинов и поджигать припаркованные автомобили.
Американский бизнесмен Илон Маск отмечал, что беспорядки в Ирландии стали подтверждением его прогноза о грядущей гражданской войне в Европе.
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